Türkiye Trafikte bunu yapan yandı! Sürücülere ceza yağdı

Trafikte bunu yapan yandı! Sürücülere ceza yağdı

Türkiye

Trafikte bunu yapan yandı! Sürücülere ceza yağdı

Ülke genelinde radarla hız denetimi yapılırken, 17 bin 692 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edildi.

06 Temmuz 2021, Salı 20:13 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 3-4 Temmuz'da 81 ilde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi yaptı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 3-4 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde, 17 bin 692 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edildi ve haklarında adli işlem uygulandı.

AA

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