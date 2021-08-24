Türkiye Trafikte 'çakarlı araç' denetimi! O sürücülere ceza yağdı

Trafikte 'çakarlı araç' denetimi! O sürücülere ceza yağdı

Türkiye

Trafikte 'çakarlı araç' denetimi! O sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

24 Ağustos 2021, Salı 20:15 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası D 100 Karayolu Kozyatağı'nda oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediği de denetlendi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridi ihlali yapan ve cam filmi kullanan sürücülere de cezai işlem uyguladı.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA

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