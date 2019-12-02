Trafikte cep telefonu kullananlar yapay zeka ile tespit edilecek

Avustralya'da geliştirilen sistem ile trafikte cep telefonu kullanımının önüne geçilmesi planlanıyor. Uygulama ile trafikte cep telefonu kullanımı kameralarla tespit eden yüksek çözünürlüklü bu sistem, dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Transport for NSW'ye göre, kameralar görüntüleri incelemek ve cep telefonlarının yasa dışı kullanımını tespit etmek için kullanılacak. Yapay zeka teknolojisine sahip olan sistemle, 2023 yılına kadar 135 milyon aracın denetlenmesi planlanıyor.

Sürücüler önce uyarılacak

İlk üç ay boyunca, bu teknoloji tarafından yakalanan sürücüler bir uyarı mektubu alacak. Transport for New South Wales açıklamasında, 344 dolar ile 457 dolar arasında para cezası ve ceza puanı alacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avustralya Ulaştırma Bakanı Andrew Constance, cep telefonu algılayan kamera sisteminin hız algılama sistemlerinden farklı bir şekilde çalışacağını, bulunduğu bölgelerde herhangi bir uyarının olmayacağını açıkladı.

88 milyon dolara mal olan olan bu sistem sayesinde sürücüler, cep telefonuyla kameralara her an yakalanma korkusuyla hareket etmek zorunda kalacaklar. Sistemin geliştiriciliğini yapan şirket yetkilileri, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda bu sistemin hem hareketli hem de hareketsiz versiyonlarının olacağını açıkladı. Yetkililerin açıklamalarına göre bu sistem, gece veya gündüz fark etmeden bütün hava koşullarında çalışabiliyor.

Sistemde kullanılan yüksek çözünürlüklü kameralar, araçların ön kısımlarına odaklanıyor ve bu sayede telefon kullanımının olup olmadığını tespit ediyor. Trafikte cep telefonu kullanıldığının tespitinde ise kameradan alınan görüntüler otomatik olarak merkeze aktarılıyor ve trafik cezası kesiliyor. Sistem cep telefonu algılama işlemi için yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor.



