Türkiye Trafikte çiğ köfte yiyerek otomobil kullanan sürücü yakalandı

Trafikte çiğ köfte yiyerek otomobil kullanan sürücü yakalandı

Türkiye

Trafikte çiğ köfte yiyerek otomobil kullanan sürücü yakalandı

İstanbul trafiğinde, çiğ köfte yiyerek ve tespih sallayarak otomobil kullanan kadın sürücü yakalandı.

07 Eylül 2020, Pazartesi 22:33 Son Güncelleme:
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri, çeşitli noktalarında otomobiliyle trafikte seyir halindeyken bağdaş kurarak çiğ köfte yiyen tespih sallayan sürücü için harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, otomobilin sürücüsü Ş.A.D.'yi yakaladı.

Sürücüye "Kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi/kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya/araç trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek" maddesinden 132 lira idari para cezası uyguladı.

DHA


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