Türkiye Trafikte dehşet! Alkollü vatandaş aracın önünü kesti

Trafikte dehşet! Alkollü vatandaş aracın önünü kesti

Türkiye

Trafikte dehşet! Alkollü vatandaş aracın önünü kesti

Avcılar'da alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, yolun ortasına atlayıp araçların önünü kesmeye başladı. Alkollü vatandaş ile durdurduğu araçların birinin şoförü arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve yumruklar konuştu. Trafiğin ortasındaki dehşet anları anbean telefon kameralarına yansıdı.

19 Ekim 2021, Salı 09:46 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz cumartesi günü Avcılar'da meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen bir vatandaş akan trafikte bir aracın önüne atlayıp yolunu kesti. Yolunun kesilmesi üzerine aracından inen sürücü ile alkollü vatandaş arasında sözlü tartışma kısa süre içerisinde yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya döndü. Alkollü vatandaş, kavgayı ayırmak üzere araçtan inen iki kadına da saldırdı. Dehşet anları cep telefonu kameralarına da yansıdı.


Alkollü olduğu iddia edilen kişinin aldığı darbeyle düşmesinin ardından, iki kadın ve bir erkek araca binmek istedi. Ancak bu sırada yerden kalkan kişi, kadınlar ve çevredekilere yeniden saldırdı. 

AYIRMAYA GELEN KADINLARA DA SALDIRDI

Öte yandan, alkollü olduğu iddia edilen kişi ile araçta bulunanların Kavga ettiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, kişinin aracın önünü kestiği ve araçta bulunanlar ile kavga ettiği anlar yer aldı. Öte yandan görüntüleri kaydeden kişinin de o sırada "Yere yatır, tekmele. Kadına da vuruyor" dediği duyuluyor.


Ömer ÇETİNASLAN / İSTANBUL, (DHA)



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