Türkiye Trafikte dehşet! Korna çaldı, başına gelmeyen kalmadı

Trafikte dehşet! Korna çaldı, başına gelmeyen kalmadı

Türkiye

Trafikte dehşet! Korna çaldı, başına gelmeyen kalmadı

İstanbul'da bir taksici, yol ortasında yaklaşık iki dakika boyunca yolcu indirmek isteyen minibüs şoförüne korna çalınca ortalık karıştı. Minibüsten inen yolcular, taksi sürücüsüne saldırdı.

27 Ocak 2022, Perşembe 12:04 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık iki dakika boyunca yol ortasında yolcu indirmeye çalışan minibüs şoförü, arkasında bekleyen taksinin korna çalmasıyla çıldırdı.


İkili arasında başlayan tartışmaya minibüsteki yolcular da katılınca taksici linç edilmek istendi. Yaşanan kısa süreli arbedede yolcuların yumruk darbelerine maruz kalan taksici, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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