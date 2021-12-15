Türkiye Trafikte denetim! Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Trafikte denetim! Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Türkiye

Trafikte denetim! Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Bartın’da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil kıyafetli ekiplerce toplu taşıma araçlarında denetimler gerçekleştirildi. Kurallara uymayan 2 bin 74 araç ve sürücüsüne 706 bin 895 TL tutarında ceza işlem uygulandı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 23:35 Son Güncelleme:
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Bartın’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını azaltmayı amaçlayan denetimler gerçekleştirildi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile ilçe ve beldelere yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarında sivil personeller tarafından sürücülerin kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 2 bin 74 araç ve sürücüsüne toplam 706 bin 895 TL tutarında ceza işlem uygulandı.

Denetimler sırasında sürücülerin takograf kullanımı, kış lastiği, haftalık çalışma süreleri, hız ihlali, sürücü kartı, usulsüz dijital takograf kartı kullanımı, emniyet kemeri, SRC ve yetki belgeleri, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ihlali, abartı egzoz, yüksek sesle müzik dinleme, gereksiz sis farı gibi ihlallerde bulundukları tespit edildi.

BARTIN (İHA)

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