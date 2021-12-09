Trafikte dev denetim! Kuralları çiğneyen sürücü drone'dan kaçamadı
İstanbul'da Kadıköy Orgenaral Şahap Gürler Caddesi'nde trafik ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde bir pikap sürücüsü 2 kere üst üste kırmızı ışık ihlali yaptı. Cezayı 2'ye katladı.
09 Aralık 2021, Perşembe 19:42 Son Güncelleme:
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Trafik ekipleri, Kadıköy Orgenaral Şahap Gürler Caddesi'nde, drone destekli denetim yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone'dan aldıkları görüntülerle tespit etti. Denetimlerde kurallara uymayan bir kişiye emniyet kemerini takmamaktan 144 lira ceza kesildi.
ÜST ÜSTE KIRMIZI IŞIKTAN GEÇTİ
Drone ile tespit edilen 34 ROB 35 plakalı pikap sürücüsü, üst üste iki kere kırmızı ışık ihlali yaptı. Drone tarafından yakalanan sürücüye iki ceza kesildi. Öte yandan 4 sürücüye daha kırmızı ışık ihlali nedeniyle 314'er lira para cezası kesildi.
Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
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