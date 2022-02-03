Türkiye Trafikte drift yapan sürücüye ibretlik ceza!

Trafikte drift yapan sürücüye ibretlik ceza!

Türkiye

Trafikte drift yapan sürücüye ibretlik ceza!

Bursa'da, otomobille drift yapıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Mustafa Y. ile araç sahibi Onur T.'ye toplam 16 bin 900 TL ceza kesildi.

03 Şubat 2022, Perşembe 18:54 Son Güncelleme:
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Osmangazi ilçesinde Mustafa Y., arkadaşının 16 ALH 846 plakalı otomobiliyle drift yaptı. Mustafa Y., bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.


Görüntülerin fark edilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekiplerin ulaştığı Mustafa Y., drift yaptığını kabul etti. Mustafa Y.'ye 'drift yapmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sürücülerin görüşünü engelleyecek şekilde duman ve gürültü çıkarmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 13 bin 226 TL; otomobil sahibi Onur T.'ye ise ehliyeti olmayan birine aracını verdiği için 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)

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