Türkiye Trafikte göbek atmanın cezası ağır oldu!

Trafikte göbek atmanın cezası ağır oldu!

Türkiye

Trafikte göbek atmanın cezası ağır oldu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde trafikte durup göbek atan düğün konvoyundaki 5 araca 2 bin 600 TL para cezası kesildi.

15 Aralık 2021, Çarşamba 22:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Akşam saatlerinde bir düğün konvoyundakiler İskenderun-Adana yolu üzerinde bulunan battı çıktı yol içerisinde araçtan inip oynamaya başlayınca trafik kilitlendi.

Bazı araç sürücüleri bu duruma korna çalarak tepki gösterince gençler oyunu bırakıp uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine araştırma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameralarından düğün konvoyunda duran ve oynadıkları tespit edilen 5 aracın sürücülerine toplamda 2 bin 600 TL para cezası kesti.

HATAY (İHA)

İlgili Haberler
İstanbul Moda'daki iğrenç olayda yeni gelişmeTakla atarak ters döndü! Feci kaza karı kocayı ayırdı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bu tecrübeye güveniyorum
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Meçhul aday
Rauf Tamer
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul’da kar yağışı başladı