Türkiye Trafikte kanlı pusu! Dehşete düşüren anlar kamerada

Trafikte kanlı pusu! Dehşete düşüren anlar kamerada

Türkiye

Trafikte kanlı pusu! Dehşete düşüren anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu’nda bir otomobilin içerisinde bulunan 2 kişinin trafik ışıklarında beklediği esnada uğradığı silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

07 Aralık 2021, Salı 23:15 Son Güncelleme:
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Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde dün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 COP 236 plakalı otomobil sürücüsü trafik ışıklarında beklemeye başladı.

O esnada silahlı bir şahıs ışıklarda bekleyen otomobilin içerisindekilere silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Y.K. ve M.A. olay yerinden ağır yaralı şekilde yaklaşık 2 kilometre boyunca kaçtı. Yaralı kişiler bir süre sonra denetim yapan trafik polislerine sığındı.

Trafik ışıklarında kanlı pusu

Trafik polislerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, dörtlüleri yanan yoldaki otomobilin yanına bir kişi yaklaşıyor. Ardından şahıs silahını çıkararak otomobildekilere ateş ediyor. Otomobil hareket ederken saldırgan da yaya olarak olay yerinden ayrılıyor.

İSTANBUL (İHA)

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