Türkiye Trafikte kaskı ile dehşet saçtı! 'Beni mi öldüreceksin'

Trafikte kaskı ile dehşet saçtı! 'Beni mi öldüreceksin'

Türkiye

Trafikte kaskı ile dehşet saçtı! 'Beni mi öldüreceksin'

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsü kendisini sıkıştıran sürücüye saldırdı. Saldırı anı ise kameralara yansıdı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
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Olay, Kadıköy Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen Motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. İki sürücü trafiğin ortasında tartışmaya başladı. Öfkeli motosiklet sürücüsü hırsını alamayınca sürücünün yanına giderek kapısını açtı. Daha sonra ise kendisini sıkıştıran sürücünün arabasına kaskıyla defalarca vurdu.

KAPISINI KAPATARAK SALDIRGANDAN KURTULDU

Trafikte dehşeti yaşayan otomobil sürücüsü, son anda aracının kapısını kapatarak saldırgandan kurtuldu. Motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırıya son verdi. 

O anları ise başka sürücü cep telefon kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ise motosiklet sürücüsünün "Beni mi öldüreceksin, Beni mi öldüreceksin" diyerek kaskıyla otomobile vurduğu görülüyor. 

DHA

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