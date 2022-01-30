Trafikte maganda dehşeti! Pompalı tüfekle havaya ateş etti
İstanbul Ümraniye’de konvoy halinde asker eğlencesi yapan araçta bulunan bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti. O anlar konvoyda bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
30 Ocak 2022, Pazar 19:17 Son Güncelleme:
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Ümraniye’de bir grup, caddede araçlarıyla konvoy halinde dolaşarak asker eğlencesi yaptı. Konvoyda bulunan otomobilin camından çıkan bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı.
O anlar konvoyda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Eğlence sırasında şans eseri kimse yaralanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL(DHA)
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