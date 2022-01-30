Trafikte maganda dehşeti! Pompalı tüfekle havaya ateş etti

Ümraniye’de bir grup, caddede araçlarıyla konvoy halinde dolaşarak asker eğlencesi yaptı. Konvoyda bulunan otomobilin camından çıkan bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı.

O anlar konvoyda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Eğlence sırasında şans eseri kimse yaralanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL(DHA)



