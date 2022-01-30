Türkiye Trafikte maganda dehşeti! Pompalı tüfekle havaya ateş etti

Trafikte maganda dehşeti! Pompalı tüfekle havaya ateş etti

Türkiye

Trafikte maganda dehşeti! Pompalı tüfekle havaya ateş etti

İstanbul Ümraniye’de konvoy halinde asker eğlencesi yapan araçta bulunan bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti. O anlar konvoyda bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

30 Ocak 2022, Pazar 19:17 Son Güncelleme:
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Ümraniye’de bir grup, caddede araçlarıyla konvoy halinde dolaşarak asker eğlencesi yaptı. Konvoyda bulunan otomobilin camından çıkan bir kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı.

O anlar konvoyda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Eğlence sırasında şans eseri kimse yaralanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL(DHA)

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