Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyonu aştı. Zorunlu Trafik Sigortası, adı üstünde trafiğe çıkan tüm araçlar için zorunlu. Ancak hâlâ 5 milyon araç sigortasız geziyor. Trafik sigortasının amacı, herhangi bir kaza durumunda ‘karşı tarafın’ malına veya canına verilen hasarı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılamak. Bu yıl tavan primde uygulanan aylık artış yüzde 1 olarak belirlenmişti. Yani yıllık bazda yüzde 12.68 olmuştu.

2022'DE NE OLACAK?

2022 yılında da devam edecek olan tavan prim uygulamasına ilişkin olarak, gelecek yıl azami prim aylık artış oranının yüzde 1.25 olması yönünde düzenlemeye gidildi. Yapılan değişiklik ile 2022’de yıllık tavan prim artışı ise yüzde 16.08 olacak. Sektör yetkilileri, hasar maliyetlerinde olağanüstü yükseliş varken bu fiyatlama seviyesinin sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Yaşanan maliyet artışları karşısında primlerde vatandaşları rahatsız etmeyecek düzenlemelerin yapılmasını isteyen yetkililer, bu durumun aynı zamanda acenteleri de komisyon anlamında rahatlatacağını söylüyor.

YEDEK PARÇA ZORLUYOR

Yetkililer, “Yedek parça artış oranının aynı kaldığı, asgari ücretin artış oranının ise yüzde 50 olduğu dikkate alındığında hasar maliyetlerindeki oransal artış yüzde 50 olarak gerçekleşecektir. Genel şartta yer alan değer kaybı, destekten yoksun kalma ve maluliyet hesaplamalarındaki formül değişikliği tüm diğer değişkenler sabit kalsa dahi (asgari ücret, kur, yedek parça vs.) trafik sigortası maliyetlerini yüzde 8.52 artıracağı hesaplanmaktadır” dedi.

9 AYDA 897 MİLYONLUK ZARAR

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre; trafik sigortasında 2021 yılının ilk 9 ayında 897 milyon lira teknik zarar yazıldı. Maliyet artışlarının etkisiyle 2021 yılı üçüncü çeyrek (temmuz, ağustos, eylül) itibarıyla yüzde 102.4 olan hasar prim oranının, 2021 yıl sonunda yüzde 110 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

MÜŞTERİYE YANSITMAMA GAYRETİ

Yüklenen maliyetler karşısında bu yılın 11 aylık döneminde zorunlu trafik sigortasında ortalama poliçe priminin sadece yüzde 4 oranında artarak 721 lira olduğunu belirten yetkililer, şunları söyledi:

“Bu rakamdan da anlaşılacağı üzere maliyetlerde yaşanan artışı sigortalılara yansıtmamak adına sigorta sektörü üzerine düşen sorumluluğu azami olarak yerine getirerek, bunu poliçe fiyatlarına yansıtmamaya çalışmıştır. Sigorta şirketleri de doğal olarak birer ticari işletmedir ve bu sebeple kâr beklentisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sebeple sıraladığımız bu maliyet baskısı karşısında şirketlerimiz de dengeli ve sürdürülebilir bir fiyatlama politikası beklentisi içerisindedir.”

KİŞİYE GÖRE DEĞİŞEN FİYAT SİSTEMİNE GEÇİLMELİ

TSB Başkanı Atilla Benli, sektörün trafik sigortası prim üretiminin 11 ayda 17 milyar lira olduğunu belirtti. Benli, “Sektör bu primin üstünde hasar ödüyor. Vatandaşımız ödenen primi çok buluyor, acentelerimiz aldığı komisyonu düşük görüyor. Fakat maliyetler sürekli artıyor. Yedek parçada kurdaki yükseliş nedeniyle maliyet yüzde 60 arttı. Bir de yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte eşdeğer parça yerine orijinal parça kullanılacak. Trafik sigortasında bir kereye mahsus olmak üzere tavan artışa ihtiyaç var ve orijinal yedek parça konusu ile değer kaybı tazminatına çözüm bulunması gerekiyor. Burada da çözüm artık kişiye bağlı trafik sigortasına geçilmesi. TSB olarak bununla ilgili çalışmamız da hazır; kişiye özel yani ehliyete bağlı trafik sigortası” dedi.