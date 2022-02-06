Türkiye Trafikte şoke eden görüntü! Ne farı var ne camı...

Trafikte şoke eden görüntü! Ne farı var ne camı...

Türkiye

Trafikte şoke eden görüntü! Ne farı var ne camı...

Bursa'da farları ve camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü görenleri dehşete düşürdü.

06 Şubat 2022, Pazar 10:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde camları ile ön ve arka lambaları olmayan bir otomobille gezen sürücüyü gören vatandaşlar şaşkına döndü. 



Tehlike saçan plakasız otomobili takibe alan bir başka sürücü o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Otomobilin bozuk olan bagaj kapağı da zaman zaman açıldı.

Restore edildiği tahmin edilen eski model otomobil bir süre sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Pembe misafirler
Banu Şen
Rauf Tamer
Okey
Rauf Tamer
Şirin Sever
Onca zulme dayanmış bir kadın hikayesi: Dilberay
Şirin Sever
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Hakan Çelik
Teknolojide üst lige çıkmamız buna bağlı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Barışma buluşmasında silahlar konuştu! 2 ölü, 6 yaralı