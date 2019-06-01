Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer yoğunluğun sabah saatlerinde ve yarın daha da artacağını belirtiyor.

GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA SON DURUM

D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz bağlantı yolunda da araç yoğunluğu oluşmaya başladı.

Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz güzergahında zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Hasarlı kaza yapan ve arızalanan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bayram trafiğinin sabah saatlerinden itibaren artarak devam etmesi bekleniyor. Bayram tatili için yola çıkan tatilciler, saatlerce yolda olduklarını, trafik daha da yoğunlaşmadan memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.

AA