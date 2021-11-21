Magazin Trafikte utandıran iltifat

Trafikte utandıran iltifat

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Trafikte utandıran iltifat

Kerem Bürsin ile sevgilisi Hande Erçel trafikte görüntülendi. Güzel oyuncu Bürsin'in iltifatı karşısında önce utandı sonra da teşekkür etti. Hakan KIRARSLAN / POSTA

21 Kasım 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Hande Erçel ile sevgilisi Kerem Bürsin önceki akşam İstinye trafiğinde görüntülendi. Muhabirler Bürsin’e “Hande Hanım’ın Global Nubia Awards’da ‘Yılın Global Kadın Oyuncusu’ ödülünü alması hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu. “Olağanüstü” yanıtını veren Bürsin tebessüm ederek Erçel’e döndü. Hande Erçel bu jest karşısında önce utandı sonra teşekkür etti.

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