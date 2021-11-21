Trafikte utandıran iltifat

Hande Erçel ile sevgilisi Kerem Bürsin önceki akşam İstinye trafiğinde görüntülendi. Muhabirler Bürsin’e “Hande Hanım’ın Global Nubia Awards’da ‘Yılın Global Kadın Oyuncusu’ ödülünü alması hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu. “Olağanüstü” yanıtını veren Bürsin tebessüm ederek Erçel’e döndü. Hande Erçel bu jest karşısında önce utandı sonra teşekkür etti.