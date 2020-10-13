Anayasa Mahkemesi, zorunlu trafik sigortası yaptıran milyonlarca araç sahibinin lehine önemli bir karara imza attı. Kararla trafik sigortasında yeni bir dönem de başlamış oldu. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Ticaret Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rauf Karasu, mahkemenin, Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu trafik sigortasına ilişkin 90 ve 92’inci maddelerinde yer alan, ‘Trafik Sigortası Genel Şartları’nı iptal ettiğine dikkat çekti.

Sigortalının lehine karar

Bu maddelerin sigorta şirketlerinin trafik kazalarından doğan tazminatlarının hesaplanmasıyla ilgili hükümleri içerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Karasu, “İptal kararıyla artık trafik sigortası kapsamındaki tazminatların belirlenmesinde ‘genel şartlar’ belirleyici olmayacak. Böylece sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğunu azaltan hükümler uygulanmayacak. Karar sigortalıların ve trafik kazalarında zarar görenlerin lehine bir karardır” dedi.

Bu ayrıntıya dikkat!

Peki bu karardan sonra sigorta şirketlerine başvuracak kazazadeler ne yapmalı? Prof. Dr. Karasu, “‘Genel Şartlar’da karara uygun değişiklik yapılana kadar, trafik kazasından zarar görenler sigorta şirketlerine başvuru yaparken, mutlaka Anayasa Mahkemesi kararını da eklesinler ve bu karara göre tazminat talebinde bulunsunlar” uyarısında bulundu.

Değer kaybı hesabında formül değişecek

Karasu, trafik kazası sonucu araç değer kaybı miktarının Trafik Sigortası Genel Şartları’nın ekinde yer alan bir formüle göre belirlendiğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

“Bu formül uygulandığında değer kaybı miktarı aracın piyasada gördüğü gerçek değer kaybı miktarından daha az çıkıyordu. Hatta kaza yapan bir aracın kilometresi 165 binden yüksek ise aracın hasar miktarı ne kadar yüksek olursa olsun değer kaybı ‘0’ çıkıyordu. Anayasa Mahkemesi kararıyla gerçek değer kaybını tespit etmeyen ve denetime açık olmayan bu hesaplama formülü artık uygulanamayacak.”

Tazminat da artacak

Gerçek değer kaybının, pazar koşulları dikkate alındığından hasar gören aracın, hasara uğramayan emsaliyle arasında oluşan farktan oluştuğunu belirten Karasu, “Mahkeme kararıyla araç sahipleri artık sigorta şirketlerinden daha fazla değer kaybı bedeli alabilecek. Ayrıca 165 bin kilometreden yüksek araç sahipleri de değer kaybı talep edebilecek. Bir başka örnek de trafik kazasında ölen kişilerin desteğinden yoksun kalanların tazminat hakları konusunda verilebilir. Kararla artık destekten yoksun kalan kişiler (ölenlerin yakınları) sigortadan daha fazla tazminat talep edebilecek.”

'İş göremezlik' ödemesi

Daha önceden trafik kazasında zarar görenlerin, uğradıkları geçici iş göremezlik tazminatlarını ve geçici bakıcı giderlerini sigorta şirketlerinden talep edemediğine değinen Prof. Dr. Karasu, Yüksek Mahkeme’nin kararıyla bu hükmün geçersiz hale geldiğini, artık sigorta şirketlerinin zarar görenlerin geçici iş göremezlik tazminatları ile geçici bakıcı giderlerini de ödemek zorunda kalacağını vurguladı.

Geçmişe uygulanmaz devam edeni kapsar

Karasu, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararlarının, bundan önce açılmış ve devam eden davalarda da uygulanabileceğine dikkati çekti. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararları, kural gereği kesinleşen kararlar için etkili değil. Karasu ayrıca, karardan sonra Trafik Sigortası Genel Şartları’nın hangi hükümlerinin geçerli hangi hükümlerinin geçersiz olduğu konusunda sigorta şirketleri ve kazalarda zarar görenlerde tereddüt oluştuğundan, en kısa süre içinde ‘genel şartlar’ın yeniden ele alınarak Anayasa Mahkemesi’nin kararına uygun değişiklikler yapılması gerektiğine işaret etti.







