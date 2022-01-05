Türkiye Trafikte zor anlar! Görüş mesafesi 5 metreye düştü.. Yoğun sis hayatı felç etti

Trafikte zor anlar! Görüş mesafesi 5 metreye düştü.. Yoğun sis hayatı felç etti

Türkiye

Trafikte zor anlar! Görüş mesafesi 5 metreye düştü.. Yoğun sis hayatı felç etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

05 Ocak 2022, Çarşamba 22:11 Son Güncelleme:
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Yüksekova'da akşam saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Dondurucu soğuklarla birlikte sisin de etkili olduğu ilçede vatandaşlar evlerine kapandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.

Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

HAKKARİ (İHA)

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