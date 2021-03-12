Trajediden umuda: Namus Adına

Namus Adına

Mukhtar Mai

Çeviri: Banu Tatari

Epsilon Yayınevi

104 sayfa

Mukhtar Mai isimli genç kadın, Pakistan'ın Meerwala köyünde, ailesiyle sakin bir hayat sürmekteydi. Haziran 2002'de başına gelenlerden sonra hayatının nasıl devam edeceğini kimse tahmin edemezdi. Her şey, köyün kontrolünü elinde tutan Mastoi klanının Mai ailesine yönelik suçlamalarıyla başladı.

Mastoiler, köyün silahı ve gücü elinde tutan mensupları. Mai ailesinin mensup olduğu Gujarlar ise köydeki herkes gibi Mastoilere boyun eğmeye mecbur bırakılmış bir topluluk. Dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi, zorbalık ve şiddetin hüküm sürdüğü bir çeşit aşiret sistemi, Pakistan'ın Meerwala köyünde de söz konusu. Olayların fitilini ateşleyen malum suçlama, Mastoi klanından Salma isimli bir genç kızın, Mai'nin erkek kardeşi Shakur ile "konuşmuş" olmasına dayanıyor. Bir tarlada beraber göründükleri iddiaları kartopu gibi büyüyerek ve çarpıtılarak, Salma'nın Shakur için "namus meselesi" haline gelmesine kadar gidiyor.

‘Yılın Kadını’ seçildi

Mai, erkek kardeşi adına özür dilemek için seçilen aile üyesi olmasına ve bu özrü yerine getirmesine rağmen, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemeyecek bir adalet anlayışıyla, Mastoi klanından bir grup erkeğin toplu tecavüz cezasına maruz bırakılıyor. Bu korkunç olay Mai'yi darmadağın ediyor ancak ailesi ve yakınlarının desteği sayesinde mücadele etme gücünü keşfediyor.

Hikâyenin devamını davalar ve gazete haberleri izliyor. Pakistan hükümetinin verdiği destek parasıyla okul yaptıran ve ismini taşıyan bir kadın derneği kuran Mai, gerçek bir adalet için mücadele verirken Birleşmiş Milletler'in kalbinde konuşma yapıyor, "Yılın Kadını" seçiliyor ve Fransız Dışişleri Bakanı tarafından onurlandırılıyor. Mai, nihayetinde sadece kendi sesini duyurmak isterken uluslararası bir mücadele figürüne dönüşüyor. Talihsiz ünü onu şaşırtırken, o sadece faydalı olmak istediğini tekrar tekrar vurguluyor kitabında ve röportajlarında.

Çok satanlar listesinde

“Namus Adına: Pakistan'dan Yükselen Adalet Sesi”, yaşananların gerçek yüzünü ve Mai'nin trajedisinin nasıl bir umut hikâyesine dönüştüğünü birinci ağızdan anlatıyor. Marie-Thérèse Cuny'nin desteğiyle yazılıp yayımlandığında Fransa'da en çok satanlar arasına giren “Namus Adına”, çok özel ve önemli bir anlatı: Özellikle Orta Doğu'da ve tüm dünyada hüküm süren zorba ve adaletsiz erkek egemen düzenin mutlaka değişmesi gerektiğini bizlere hatırlatan, okuru sarsan gerçekliğiyle kadın haklarına güçlü bir çağrı yapan metinlerden. Bu anlamda Mukhtar Mai gibi kendini haksızlığa uğrayan başkalarına adayan kadınların hikâyelerini okumak ve bu seslerin yankılanmasına katkıda bulunmak, kadın hakları mücadelesi için önemli bir katkı olarak görülmeli.