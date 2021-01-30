Erzincan'da tamir edilen lastik hava basıldığı sırada patladı. Lastik yerden yaklaşık 10 metre yükseğe fırlarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski Sanayi Sitesi’nde bir lastikçide tamir edilen lastiğe, usta tarafından kompresörle hava verilmeye başlandı. Bu sırada lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Lastik, yerden yaklaşık 10 metre yükseğe fırladı. Bir kişi, düşen lastiğin altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte yakındaki kişilerin panik içerisinde kaçtıkları görüldü.





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DHA







