Türkiye Traktör lastiğinin havaya uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Traktör lastiğinin havaya uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Türkiye

Traktör lastiğinin havaya uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Erzincan'da bir traktör lastiği tamir edildiği sırada patladı. Lastiğin havaya uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

30 Ocak 2021, Cumartesi 12:17 Son Güncelleme:
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Erzincan'da tamir edilen lastik hava basıldığı sırada patladı. Lastik yerden yaklaşık 10 metre yükseğe fırlarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski Sanayi Sitesi’nde bir lastikçide tamir edilen lastiğe, usta tarafından kompresörle hava verilmeye başlandı. Bu sırada lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Lastik, yerden yaklaşık 10 metre yükseğe fırladı. Bir kişi, düşen lastiğin altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte yakındaki kişilerin panik içerisinde kaçtıkları görüldü.



DHA


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