Traktör pulluğunun altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'da üzerine traktör pulluğu düşen çocuk hayatını kaybetti

06 Ekim 2018, Cumartesi 13:31
A A

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Süleymaniye kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Yusuf Altınöz (10), park halindeki traktörün arkasında takılı olan pullukla oynadığı sırada, kilolarca ağırlıktaki alet üzerine düştü. Ağır yaralanan Altınöz, yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Altınöz'ün cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.