Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Karacalar Köyünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.A., idaresindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan iki kişi AFAD ekipleri tarafından uçurumdan yukarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza mahalinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN (İHA)