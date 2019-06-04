Traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli istikametine seyir halinde olan Serdar A. idaresindeki otomobil, Cezaevi Kavşağında İbrahim S. yönetimindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil olay yerinden birkaç metre sonra durabildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada otomobil ve traktör sürücüsü ile birlikte Demet, Sait ve Uğur A. yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Ardından yaralılar olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olayın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne sererken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DENİZLİ (İHA)