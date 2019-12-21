Trakya 'Bocuk Gecesi' hazırlıklarına başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' etkinliği, 18 Ocak 2020 tarihinde yapılacak. Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel 'Bocuk Gecesi'ni kutlayacağız" dedi.

Demirel, "Bir Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi'ni 2004 yılından bu yana etkinliklerle kutluyoruz. Geçen yıl etkinliğe yerli ve yabancı yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Bu yıl da aynı sayıda katılımcı bekliyoruz. Hem yurt içinden hem de yurt dışından turlarla misafirlerimiz gelecek. Bu yıl da sahne gösterileri, korku tiyatrosu ve konserlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Alternatif yollar yapıldı

Açıklamada, "Ulaşım konusunda sorunu azaltmak adına köye alternatif bir yol yapıldı. Giriş ve çıkışlar tek yön olarak verilecek. Yeni otopark alanları açılacak. Ayrıca etkinlik haritası çıkararak, internette paylaşacağız. Çamlıca Kültür ve Sanatevi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek etkinliğe herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

Özel yiyecekler tüketiliyor

Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir.

Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını Bocuk geliyor diye korkuturlar. Bocuk diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

DHA