Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.
06 Haziran 2021, Pazar 16:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alımı yapacak. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.
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