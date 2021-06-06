Türkiye Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

06 Haziran 2021, Pazar 16:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alımı yapacak. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz Hastanesinde 657  sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  4/B maddesi kapsamında  çalıştırılmak  üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  aşağıda  belirtilen  pozisyonlara  sözleşmeli personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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