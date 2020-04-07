Trakya Üniversitesi 64 sözleşmeli personel alıyor
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 64 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.
07 Nisan 2020, Salı 17:26 Son Güncelleme:
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Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir" denildi.
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