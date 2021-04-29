Arsa spekülatörlerinin özellikle gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa’ya Trakya’dan parsel satmaya başladığı öğrenildi. Öte yandan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de tapu kayıtlarında ’Gates’ ya da ’Bill ve Melinda Gates Vakfı’ adına arazi kaydına rastlanılmadı.

CANLANDIRMAK İÇİN

Edirneli şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, Trakya’da yerli ve yabancı yatırımcıların uzun yıllardır olduğunu belirterek, “Hiçbir küresel yatırımcı, bir yerde yatırım yapacağı zaman ortaya çıkmaz. Daha önce burada yatırım yapmış olanlar yerlerini değerlendirmek, fiyatlarını artırmak için bu tür haberlere, sansasyona ihtiyaç duyarlar. Burada, özellikle pandemi nedeniyle durağanlaşan emlak piyasasını canlandırmak için bir haberdir diye düşünüyorum” yorumunu yaptı.

PARSELİ 8 BİN EURO

‘Bill Gates’e komşu olun’ diye yurtdışında pazarlama hareketinin başladığını anlatan Döleneken, “Satanlar Türkiye’den, satmaya çalıştıkları da oradaki Türk, gurbetçi vatandaşlar. Yurtdışından bir arkadaşım yazdı. ‘Bill Gates 600 bin dönüm yer aldı, siz de alın’ diye mesaj gönderildiğini söyledi. Bill Gates’in adı çıktı, haber yapıldı denilerek hemen Avrupa’da pazarlaması başlamış. Bazıları satılmış bile sanırım. ‘8 bin Euro’ya (79 bin lira) parsel satıyoruz’ diye, paralarını alıyorlar” diye konuştu.

YATIRIMI KENDİNİZ YAPIN

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda söz konusu iddianın gerçekliği konusunda bir bilgileri olmadığını belirterek, “Toprağımızın değerini bilelim. Bedava gidiyor şu anda arsalar. Burada yapılacak bir yatırım 10 yıl sonra Avrupa pazarından yeniden Türkiye’ye pazarlanacak. Bunları insanımızın bilinçlenerek görmesi, bu yatırımları kendileri yapması gerekiyor” diye konuştu.

İDDİALARA YANIT

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gates’in Trakya’da tarım arazisi aldığına yönelik iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

“Bill ve Melinda Gates Vakfı temsilcileri 9 Aralık 2018’de, bakanlığımıza ziyarette bulunmuştur. Nezaket ziyareti niteliğindeki bahse konu görüşmede, herhangi bir protokol ya da anlaşma imzalanmamıştır. Vakıf ile varılan herhangi bir işbirliği anlaşması bulunmamaktadır.”

DHA