Türkiye Trakya'da corona virüs tehlike çanları çalıyor

Trakya'da corona virüs tehlike çanları çalıyor

Türkiye

Trakya'da corona virüs tehlike çanları çalıyor

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki son durum hakkında bilgi verdi.

14 Kasım 2020, Cumartesi 14:40 Son Güncelleme:
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Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, “Edirne KYK’da 267 corona virüs hastasının bulunduğunu temaslıların ise evlerinde olduğuna dikkat çekti. Edirne’de 111 sağlık çalışanının corona virüs salgınına yakalandığını vurgulayan Altuğ, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de vaka artışlarının Türkiye ortalamasının iki katı olduğunu anlattı. Edirne’de ciddi vaka artışı olduğunun altını çizen Altuğ, “Kovid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında Edirne’de ciddi artış var” dedi. 

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Eylül ayının son haftasından itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de olgu artışlarının Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğuna dikkat çeken Altuğ, Batı Marmara illerinde ciddi tehlike olduğunu söyledi.

Corona virüs salgının Türkiye’de ilk görülmeye başladığı tarihten itibaren günümüze kadar Edirne’de 111 sağlık çalışanının corona virüs salgınına yakalandığını belirten Altuğ, 11 Kasım itibariyle Edirne’de Kredi Yurtlar Kurumu’nda 267 corona virüs hastası vatandaşın bulunduğunu ifade etti.

Edirne genelinde son 15 günde corona virüs vakalarında ciddi artış yaşandığının altını çizen Altuğ, Kovid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Altuğ ayrıca, acil durum dışında büyün ameliyatların durdurulduğunu anlattı.

Tedbirler için öneriler

Salgının kontrole alınması için acilen Edirne Sınır Kapılarının bir an önce kapatılması ve şehir giriş çıkışlarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini ile süren Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, “Sınır kapıları derhal kapatılmalıdır. Toplumsal hareketliliğin azaltılması için şehre giriş-çıkış kısıtlaması getirilmelidir. 14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı olmalıdır. Temel-zorunlu ve acil mal/hizmet üreten işler dışında tüm işlerde çalışmaların durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir” dedi.

İHA

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