Trakya’da hafta sonuna doğru hava ısınacak

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, hafta sonu Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya’da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Kar ve fırtınanın etkisi altına giren Trakya’da hava sıcaklıkları, bazı yerlerde sıfırın altında 10 - 12 derecelerde hissedildi.

Tahminlere göre kar yağışının etkisini yitirdiği Trakya şehirlerinde hava sıcaklıkları yarından itibaren Edirne’de 11, Tekirdağ’da 7, Kırklareli’nde 9 derece olarak ölçülecek.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıkları hafta sonu ise Edirne’de 18, Kırklareli’nde 16, Tekirdağ’da 11 dereceye çıkacak.

Edirne’de hafta sonundan itibaren yaşanan soğuk hava bitkileri de etkiledi. Geçen hafta 15 derece ölçülen hava sıcaklıklarının hafta sonu eski değerlere düşmesi bölgede yaşayan tüm canlıları etkiledi. Keşan ilçesinde erken açan badem ağaçlarının çiçekleri soğuktan buz tutarak zayi oldu.

BADEM AĞAÇLARI ERKEN ÇİÇEK AÇTI

Kar yağışının ardından soğuk havanın 3 gündür etkisini sürdürdüğü Keşan ilçesinde, sıcak havalarda badem ağaçlarının dallarında açan çiçekler soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buz tuttu. Keşan’da, ilkbaharın habercisi badem ağaçları, havaların beklenenden daha sıcak geçmesi nedeniyle erken çiçek açtı.

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EDİRNE (AA)