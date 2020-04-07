Türkiye Trakya'da karantinaya alınan ilk köy

Trakya'da karantinaya alınan ilk köy

Türkiye

Trakya'da karantinaya alınan ilk köy

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, Trakya’da corona virüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu.

07 Nisan 2020, Salı 12:26 Son Güncelleme:
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Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, 2 kişinin corona virüs pozitif çıktığı 350 nüfuslu köyden sadece muhtarlık izin belgesi eşliğinde tarımsal faaliyetler için çıkış yapılıyor.

Kırklareli Valiliği’nin dün akşam yaptığı duyuruyla birlikte, 2 kişinin corona virüs pozitif çıkması ve köydeki insanlarla temasa geçmesi sonucu Kurudere köyü 16.00 itibariyle karantina altına alındı. Karar doğrultusunda köyün tüm giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılarak kontrol altına alındı.

Trakya’nın ilk karantina altına alınan köyünden çıkış sadece tarımsal faaliyet amacıyla köy muhtarlığından alınan izin belgesiyle yapılabiliyor.

Maske ve eldiven dağıtıldı

Öte yandan, karantina kararının çıkmasının ardından Pınarhisar Belediyesi ekipleri köye gelerek dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler daha sonra köy sakinlerine maske ve eldiven dağıttı.

Tüm bunların yanı sıra Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre köyde corona virüs hastası 2 kişinin tespit edildiği ve bu kişilerin köy halkıyla temas ettiğinin anlaşılması sonucu karantina kararı alındığı ve karantinanın 14 gün süreceği belirtildi.

Karantinanın uzatılıp uzatılmamasına 14 gün sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda karar verilecek.

İHA


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