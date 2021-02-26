Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Trakya'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. Bakanlığın 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık koronavirüs vaka sayılarında, Edirne'de vaka sayısı 75.29, Kırklareli'de 71.05, Tekirdağ'da 74.65 olarak tespit edildi. Vaka sayısındaki artışta Tekirdağ ve Kırklareli dikkati çekti. Tekirdağ'da geçen hafta vaka sayısı 55.37, Kırklareli'de ise 52.61 olarak açıklanmıştı.





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DHA'da yer alan habere göre Trakya'da en fazla vaka sayısının görüldüğü Edirne'de önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Mutasyonlu virüs görülen Keşan ilçesine bağlı 2 bin 699 nüfuslu Beyendik beldesi kısmi karantina altına alındı. Beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılmaya başlandı.

İpsala ilçesinde ise artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar, ev ziyaretleri, taziye ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yapmamaları konusunda uyarıldı. İlçe merkezi, belde ve köylerde de tedbir amacıyla 1 hafta süreyle halk pazarları kurulmayacağı bildirildi. Edirne'de koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için kalabalık noktalarda hijyen çalışmaları artırıldı. Polis ekipleri de trafiğe kapalı olan ve insan yoğunluğunun yaşandığı Saraçlar ve Çilingirler caddeleri üzerinde denetim yaparak, sık sık anonslarla maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

MUTANT İZOLASYONU YAPILDI

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, kentte vaka sayısındaki artışın mutantlı virüse bağlı olabileceğini söyledi. Altun, "Edirne'de mutant virüs izolasyonu yapıldı. Dolayısıyla artış, bu mutant virüse de bağlı olabilir. Bunun Sağlık Müdürlüğü tarafından halka duyurulması, izah edilmesi gerekiyor. Kaldı ki Türkiye'de vaka sayısını 100 binlere açıkladıklarına göre, il düzeyinde de bunu daha doğru yorumlayabilmek, sonuçları hakkında insanları daha iyi aydınlatabilmek için günlük yapılan test sayılarının, haftalık ortalaması ve pozitif olgu sayısının da bildirilmesi lazım. Çünkü bir artış trendi yaşandı ve bu artış trendi devam edecek gibi. Doğru önlemlerle bunun azaltılabilmesi açısından, insanları doğru bilgilendirelim, insanlarımız da kurallara uyma konusunda herhangi bir tereddüt göstermezlerse ancak bunu böyle çözebiliriz" dedi.

Sürecin uzamasından dolayı, insanların içeride kalmaktan sıkıldığını belirten Prof. Dr. Altun, "Süreç çok uzadı, insanlar gerçekten içeride kalmaktan dolayı sıkılmış durumda. Herkesin sabır noktası aşılıyor. Ama ben Edirne insanının kurallara uyduğunu düşünüyorum. Bunun sadece insanlar, kurallara uymuyor şeklinde atfedilmesi doğru değil. Mutant virüsün orijinal koronavirüse göre bakıldığında 1.5 kat daha fazla bulaştırıcılık etkisinin olduğunu bildiğimiz için sahadaki günlük test sayıları, pozitiflik oranları, il bazında ve beraberinde ne kadarında mutant virüsün izole edildiği ile açıklanabilir" diye konuştu.

KURALLARA UYMUYORLAR

Edirneli Ömür Yangeç, herkesin kendisini koruması gerektiğini belirterek, "Kahvelerin açılmaması lazım. Mesafeyi korumamız lazım. Millette korku yok, kurallara uymuyorlar. Çarşı kalabalık ve hiçbir kurala uymuyorlar" dedi.

Maske takan sayısının az olduğunu söyleyen Yasemin Kaykı ise "Çoğu insan maskesiz geziyor. Maske takanlar da maskelerini indiriyorlar. Ben kendim alerjim olduğu halde kullanıyorum. Ama maalesef telefonla konuşurken bile maskelerini indiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kırklareli'de vaka sayılarının artması üzerine önlemler de artırıldı. Lüleburgaz ilçesinin Gençlik Mahallesi'nde vaka görülen 1 apartman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantina altına alındı.

DHA







