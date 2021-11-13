Türkiye Trakya’da vaka sayıları yükseldi

Trakya’da vaka sayıları yükseldi

Türkiye

Trakya’da vaka sayıları yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illeri, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de vaka sayıları arttı. Edirne, koronavirüs vaka sayısı artan 9’uncu il oldu.

13 Kasım 2021, Cumartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Tabloya göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de koronavirüs vaka sayıları arttı.

Daha önce açıklanan tabloda, Edirne’nin 100 binde 160,63 olan vaka sayısı 198,64’e, Tekirdağ’ın 250,03 olan vaka sayısı 281,85, Kırklareli’nin 244,93 olan vaka sayısı ise 272,85’e yükseldi. Edirne koronavirüs vaka sayısı artan 9’uncu il oldu.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası da kırmızıya büründü.

DHA

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