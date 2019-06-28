Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra bir süre yürüyen İmran Özmen, dinlenmek için tramvay durağına oturdu. İçinde telefonu, cüzdanı ve parasının bulunduğu çantasına yanına bıraktı. Özmen’in yanına yaklaşan A.B, koltukta bulanan çantayı alıp bisikletiyle kaçtı. Olay sonrası kısa sürelik şok yaşayan Özmen, polisten yardım istedi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese ulaşan ekipler, kameralardan A.B.’nin Çaybaşı Mahallesi istikametine doğru kaçtığını tespit etti. Bölgeye abluka altına alan polis, A.B.’yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

ÇOK YORULDUM, EVİME GİTSEM'

Atıldığı yerden alınan çantasına kavuşan İmran Özmen, polislere teşekkür ederken "Yaşadığım bu stres yüzünden çok yoruldum, evime gitsem" diye sordu. Özmen’e ifadesinin alınacağını söyleyen polis, merkeze davet etti. Özmen ve şüpheli ayrı ekip arabalarında polis merkezine götürüldü.

DHA



