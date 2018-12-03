Yusufpaşa İstasyonu'nda saat 17.00 sıralarında raylarda kırılma olduğu fark edildi. Bunun üzerine, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında seferler durduruldu. Bu nedenle duraklarda yoğunluk yaşandı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Seferlerde yaşanan aksama ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılacaktır" denildi.

Rayların onarımı için olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından yaklaşık 1 buçuk saat duran tramvay seferleri normale döndü.

DHA