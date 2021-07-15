Tramvayda öldü! 6 saat boyunca kimse fark etmedi

Altmış dört yaşındaki Pietrantonio De Sando, 21 Haziran sabah saat 6.21'de İsviçre'nin Zürih kentindeki Alfstetten banliyösünde yer alan dairesinin yakınında tramvayın ikinci hattına bindi ve şehir merkezindeki işine gittiği 20 dakikalık yolculuk için oturdu.

De Sando, Gross Couture moda mağazasına saat 8.30'a kadar gelmeyince bir meslektaşı, 40 yılı aşkın süredir bir gün dahi hastalık nedeniyle izin almadığı için sağlığından endişelenerek terzinin oğluyla iletişime geçti. Polis aileye ertesi güne kadar kayıp ihbarında bulunamayacaklarını söylerken adamın dairesinde ve yerel hastanelerde yapılan kontroller de hiçbir sonuç vermedi.

Saat 13.15 civarında bir hemşire tramvaya bindiğinde takım elbise ve açık mavi gömlek giyen adamında bir sorun olduğunu fark etti. Derhal sürücüye bildirdi, sürücüyse acil servisi aradı.

De Sando'nun oğlu David, 20 minuten adlı günlük gazeteye şunları söyledi:

"Babam tramvayda kalp durması yaşadı. Ne tramvay sürücüsü ne de diğer yolcular bir şey fark etti. Babam tramvayda cansız halde saatlerce yolculuk etti. Ceketinin ön cebinde bulunan ve yüksek sesli bir zil sesine ayarlanmış telefonunda 40 cevapsız çağrı görülüyordu."

VBZ tramvayından alınan güvenlik kamerası görüntüleri, yolculuğunun yaklaşık 13. dakikasında De Sando'nun koltuğunda çöktüğünü ve kucağında duran ellerinin kapandığını ortaya çıkardı. NZZamSonntag gazetesine göre tramvay daha sonra 4 tam tur attı ve acil durumun fark edilmediği bu süre zarfında yaklaşık bin 200 kişi tramvaya bindi ve indi. De Sando'nun oğlu olayın halktaki "medeni cesaret" eksikliğini gösterdiğini söyledi.

20 Minuten'e, “İnsanların umursamazlığı beni hayrete düşürüyor ve üzüyor. Günümüzde herkes kendisine çok odaklanmış durumda ve artık kimse etrafında ne olduğunu bile fark etmiyor" dedi.

Aile o zamandan beri birçoğu tanımadığı kişilerin taziyeleri olmak üzere çok sayıda telefon ve mektup aldı. İtalya'nın, Calabria bölgesinde doğan De Sando, moda tasarımı eğitimi almak için 21 yaşında İsviçre'ye gitmişti.

Ölümünden önceki gece oğlu David'le İtalya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galler karşısındaki galibiyeti hakkında konuşmuştu. Ocakta emekli olmayı düşünüyordu ve üç torunuyla daha fazla zaman geçirmeyi dört gözle bekliyordu. Ailenin Akdeniz'de bir gemi seyahati planı da vardı.

Oğlu David "Olay bizim için hâlâ çok taze" dedi. Tek tesellimiz acı çekmemiş olması.

Kaynak: Independent Türkçe