Türkiye Trans bireyin ölümüyle ilgili sevgilisi konuştu: Uyuşturucu etkisindeydik

Trans bireyin ölümüyle ilgili sevgilisi konuştu: Uyuşturucu etkisindeydik

Türkiye

Trans bireyin ölümüyle ilgili sevgilisi konuştu: Uyuşturucu etkisindeydik

İzmit'te trans birey Nefes Balkan 5’inci kattaki evinin penceresinden düşerek ölmüştü. Nefes Balkan'ın sevgilisi olan Tunahan Türker’in ifadesi ortaya çıktı. Türker uyuşturucu etkisinde olduklarını Nefes’in kendisini pencereden attığını söyledi.

08 Ekim 2021, Cuma 12:33 Son Güncelleme:
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İzmit'te tartışma sırasında 5’inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan’ın ölümüyle ilgili tutuklanan sevgilisi Tunahan Türker’in ifadesi ortaya çıktı.



Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduklarını belirten Türker, kavga ettikten sonra Nefes’in kendisini pencereden attığını, engel olamadığını öne sürdü.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, salı gecesi, Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trans birey Nefes Balkan (28) ile sevgilisi Tunahan Türker arasında tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışmada Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü. Olayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Balkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sırasında evde bulunan sevgilisi Tunahan Türker, gözaltına alındı. Polisin yaptığı inceleme sonucu evde bazı eşyaların hasar gördüğü belirlenince arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Türker, adliyeye sevk edilirken, sağ elinden yaralandığı ve sargıya alındığı dikkat çekti. Türker, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'KENDİSİNİ PENCEREDEN ATMAYA ÇALIŞTI"

Soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Tunahan Türker’in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, olay anında alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduklarını belirten Türker’in, “Olay gecesi Nefes ile kavga ettik daha sonra kendisini pencereden atmaya çalıştı, ben engel oldum. Yine tartışmaya devam ettik. Bir anda pencereye koştu ve ben engel olamadım” dediği öğrenildi.

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