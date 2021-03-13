Türkiye Trans bireyin yüzüne kezzap atan saldırgan tutuklandı

Trans bireyin yüzüne kezzap atan saldırgan tutuklandı

Türkiye

Trans bireyin yüzüne kezzap atan saldırgan tutuklandı

Beyoğlu’nda, 17 yaşındaki trans bireyin yüzüne kezzap atarak yaralayan Emre B. tutuklandı.

13 Mart 2021, Cumartesi 19:00 Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokakta geçtiğimiz salı meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Asya takma adlı trans birey Ayhan M., oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, Emre B. (28) tarafından yüzüne kezzap atıldı. Saldırgan olayın ardından kaçarken yüzünden ağır şekilde yaralanan Ayhan M., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Karabük’e kaçtığı tespit edilen saldırgan Emre B., jandarma tarafından Eskipazar’da yakalanarak gözaltına alındı. Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemi ile mahkemeye çıkarılan saldırgan, ’kezzap atma sureti ile kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Saldırı sonucu bir gözünü kaybettiği öğrenilen Ayhan M.’nin Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

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