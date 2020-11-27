Trans model Danna Sultana 8 aylık hamile kocasıyla fotoğraf paylaştı

Erkek olarak doğan ve cinsel kimliğini kadın olarak tanımlayan Danna Sultana, kadın olarak doğan ve cinsel kimliğini erkek olarak tanımlayan kocası Esteban Landrau ile bir erkek bebek bekliyor

Ünlü modelin kocasının karnını öptüğü paylaşımı pek çok beğeni ve yorum aldı. Trans çift çocuklarına tamamen doğal bir şekilde sahip olduklarını söyledi

Biyolojik olarak ikisi de henüz cinsiyet değiştirmedikleri için Esteban Landrau doğal bir şekilde hamile kaldı. 8 aylık hamile olan Esteban, geçtiğimiz günlerde kasılmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı Çift bebeklerinin erken doğacağını düşündü ancak doktor bu kasılmaların tamamen normal olduğunu söyledi. Çift geçtiğimiz şubat ayında hamilelik haberini “Hayaller gerçek oluyor.” yazılı bir fotoğrafla paylaşmışlardı. Fotoğrafta gülümseyen çift, ellerinde ise hamilelik testini tutuyordu.





Çiftin paylaşımlarını altına pek çok kişi “Çok güzeller ve binlerce trans çiftine çok cesaret veriyorlar” yazdı. Çiftin bebekleri birkaç hafta içinde dünyaya gelecek. Çift bebeklerine Ariel adını vermeyi planlıyor





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