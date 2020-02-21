Trans yağa sınırlama

Pakdemirli, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca sıvı bitki yağlarında da trans yağ oluşabildiğini belirtti. Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırladıklarını belirten Pakdemirli, “Yönetmelik martta yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 sonuna kadar süre verilecek” dedi.

Pakdemirli, yönetmeliğin Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü şekilde hazırlandığına işaret ederek, Avrupa Birliği’nde (AB) konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini dolayısıyla Türkiye’de trans yağ kısıtlamasını, AB’den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını vurguladı.