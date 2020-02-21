Trans yağa sınırlama
Trans yağa sınırlama getiriliyor. Bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarını sınırlayacaklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek” dedi.
21 Şubat 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Pakdemirli, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca sıvı bitki yağlarında da trans yağ oluşabildiğini belirtti. Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırladıklarını belirten Pakdemirli, “Yönetmelik martta yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 sonuna kadar süre verilecek” dedi.
Pakdemirli, yönetmeliğin Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü şekilde hazırlandığına işaret ederek, Avrupa Birliği’nde (AB) konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini dolayısıyla Türkiye’de trans yağ kısıtlamasını, AB’den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını vurguladı.