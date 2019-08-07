Süper Lig yakında başlıyor. 2 Eylül'de son bulacak transfer döneminde her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı hangi yıldız futbolcuların geleceğini sorguluyor. İşte transfer haberlerinde son durum...

BEŞİKTAŞ

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'da forma giyen Bongani Zungu ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Söz konusu transferle ilgili olarak 26 yaşındaki futbolcunun ülkesinden Siyah Beyazlılar'a kötü haber geldi.

Güney Afrika'da yayım yapan Soccer Laduma dergisinden Joe Crann, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Amiens, Beşiktaş'ın Bongani Zungi için yaptığı 3 milyon euro civarındaki teklifi reddetti." ifadelerini kullandı. İngiliz gazeteci, Fransız kulübünün oyuncuyu göndermeye niyeti olmadığını yazdı.

Burak Yılmaz’ın sakatlanması ve kadrodaki diğer forvetlerin de Avusturya kampında göz doldurmaması nedeniyle golcü arayışına giren Beşiktaş, Kolombiyalı Miguel Borja’yı yeniden gündemine aldı. Brezilya’da Palmeiras forması giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz aylarda da siyah-beyazlılara önerilmişti.

Yüksek maliyeti yüzünden Borja’yı renklerine bağlayamayan Beşiktaş’ın, yetenekli oyuncuyu bu kez kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi. İki sezon önce Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar’ın da golcü listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Zaman zaman kanat forvet oynayabilme özelliği nedeniyle yönetim ve teknik heyetin Kamerunlu oyuncuya sıcak baktığı aktarıldı.

Siyah-beyazlıların, Burak Yılmaz sakatlanmadan önce görüşme yapılan bir başka isim Yannick Bolasie ile de ilgilendiği vurgulandı. Everton ile 2021’e kadar sözleşmesi olan Kongolu oyuncuyu kiralamak için çaba harcayan yönetimin golcü transferinde önceliği Bolasie’ye verebileceği iddia edildi.

Cenk Tosun yok

Son günlerde Beşiktaş ile adı anılan Cenk Tosun’un ise İngiltere’de kalmak istediği ve Everton’dan ayrılması durumunda bir başka Premier Lig ekibinde kiralık olarak kariyerine devam etmenin planlarını yaptığı bildirildi.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, savunma hattındaki eksikleri gidermek için yaptığı yoğun mesainin sonuna geldi. Sarı-Lacivertliler, ligin başlamasına sayılı günler kala Sevilla forması giyen Danimarkalı stoper Kjaer ile yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç aldı. İspanyol ekibiyle de satın alma opsiyonlu kiralama konusunda da el sıkışıldı. Hafta sonuna kadar İstanbul’a gelecek olan tecrübeli stoper sağlık kontrolünün ardından F.Bahçe’ye imzayı atacak. Danimarkalı stoper, 2.5 milyon euro civarında bir yıllık ücret olacak. Kjaer, Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun forma giymesine bir engel bulunmuyor.

PARTNERi ZANKA OLACAK

Yönetim, Kjaer dışında stoper bölgesine bir takviye için yaptığı görüşmelerde de sonuç almak üzere… Bu isim Kjaer’in Danimarka milli takımından arkadaşı Zanka… 29 yaşındaki stoper, kulübü Huddersfield’e ayrılmak istediğini iletti. Hem İngiliz ekibi hem de Zanka ile prensip anlaşmasına varıldı. Bu transferinde kısa süre içinde bitirilmesi planlanıyor. Huddersfield formasıyla Premier Lig’de 2 sezonda 62 maça çıkan deneyimli oyuncu, 3 gol attı.

KOLAROV BiTME AŞAMASINDA

Yönetim sol bekte Hasan Ali’nin sakatlanmasıyla birlikte Roma’nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov’u bitirmek için girişimlere hız verdi. 33 yaşındaki Sırp oyuncu Kolarov ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandı. İtalyan kulübü ile bonservis konusunda görüşmelerde sona gelindi. Bu üç transferi bitirmeyi planlayan yönetim, Eljif’in Napoli’ye satışından gelecek parayı bu transfere harcayacak. Yönetim, forvet takviyesinde de listedeki isimlerle görüşmeleri sürdürüyor.

Ön libero mevkine Luiz Gustavo'yu tranfser etmek isteyen Fenerbahçe'nin girişimleri tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin yüksek maliyetini en uygun duruma düşürmek için uğraştığı Luiz Gustavo'da görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

UMUTLAR EN ÜST SEVİYEDE...

Futbolarena'nın haberine göre Fenerbahçe'nin orta sahaya düşündüğü transferlerin başında gelen Luiz Gustavo'nun durumu Jailson'un transferine göre şekillenecek. Sarı lacivertlilerin İtalya'dan cazip teklifler alan Jailson'u satması halinde Luiz Gustavo transferinde elinin ekonomik olarak güçleneceği ifade edildi. Gustavo transferinde Fenerbahçe'nin umudu fazlasıyla artmış durumda..

GALATASARAY

Galatasaray ön libero transferi için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın idari menajeri Şükrü Hanedar bir süredir İngiltere'de transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Mohamed Elneny de gündemde

Morgan Schneiderlin ve Tiemoue Bakayoko isimleri gündemde olsa da Hanedar'ın Arsenal forması giyen ön libero Mohamed Elneny için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Kiralık formülü gündemde

Arsenal'de çok fazla forma şansı bulamayan Mohamed Elneny'nin kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılı takım Mısır'lı ön liberoyu bir yıllığına kiralamak istiyor.

8 milyon Euro güncel pisaya değeri bulunan oyuncuyu Arsenal kiralamaya sıcak bakıyor. Topçular 2016 yılında Elneny'i Basel'den 12.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Mısır Milli Takım forması giyen Elneny geçen sezon Arsenal formasıyla 17 maçta forma şansı bulmuştu.

Galatasaray taraftarı merakla Radamel Falcao transferini bekliyor. Kolombiyalı golcünün yakın arkadaşı Türk iç mimar Şafak Cak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kısa süre önce kendisiyle beraber olduğunu söyleyen Cak şu ifadeleri kullandı...

"Büyük Galatasaray taraftarı: 7 senedir çalıştığım Jennifer Lopez'in Antalya konserini bırakıp, dün yüzyüze görüşmek için geldim. Beni tanıyanlar ne derece vatansever olduğmuu bilir ki; elimden geleni fazlası ile yaptım. Bu saatten sonra menajer Ahmet Bulut'un açıklamalarını takip etmekte fayda var. Dua edelim ki takımı acilen forvet bulsun ve hepimiz mutlu olalım. Ayrıca bilinsin ki ilk başlarda, eşi kesinlikle gelmek istemiyordu, ikna eden benim..."

İç mimar Şafak Kac ayrıca dün birlikte olduğu Falcao'nun fotoğrafını paylaşarak "Yakında barbeküye bekliyorum" mesajı verdi. Aynı fotoğrafı Kolombiyalı golcü de kendi hesabından paylaştı.