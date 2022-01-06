Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Kayserispor, İtalya’nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin ile el sıkıştı. Sezonun ikinci yarısı için kiralanacak olan 1.90 boyundaki milli stoperin önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)







