Futbol Transfer resmen açıklandı! Mert Çetin Kayserispor'da

Transfer resmen açıklandı! Mert Çetin Kayserispor'da

Futbol

Transfer resmen açıklandı! Mert Çetin Kayserispor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, İtalya’nın Verona takımında top koşturan milli futbolcu Mert Çetin’i transfer etti.

06 Ocak 2022, Perşembe 22:01 Son Güncelleme:
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Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Kayserispor, İtalya’nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin ile el sıkıştı. Sezonun ikinci yarısı için kiralanacak olan 1.90 boyundaki milli stoperin önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

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