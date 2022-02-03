Futbol Transfer sürprizi! Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu

Transfer sürprizi! Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu

Futbol

Transfer sürprizi! Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü transfer etmek için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

03 Şubat 2022, Perşembe 01:14 Son Güncelleme:
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Fanatik'in haberine göre Antalyaspor, Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile el sıkıştı. Kırmızı-beyazlıların resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapmayı planladığı öğrenildi.

28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Sinan Gümüş sezon başında yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

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