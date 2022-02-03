Transfer sürprizi! Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport Tav Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü transfer etmek için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
03 Şubat 2022, Perşembe 01:14 Son Güncelleme:
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Fanatik'in haberine göre Antalyaspor, Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile el sıkıştı. Kırmızı-beyazlıların resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapmayı planladığı öğrenildi.
28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Sinan Gümüş sezon başında yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
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