Futbol Transfer yasağı alan Malaga Cenk Gönen'e 860 bin euro ödeyecek

Transfer yasağı alan Malaga Cenk Gönen'e 860 bin euro ödeyecek

Futbol

Transfer yasağı alan Malaga Cenk Gönen'e 860 bin euro ödeyecek

Malaga, Cenk Gönen'e olan borçlarından ötürü transfer tahtasının kapanması tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İspanyol ekibinin korktuğu başına geldi. Malaga'ya 3 dönem transfer yasağı verildi.

08 Aralık 2021, Çarşamba 17:54 Son Güncelleme:
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Cenk Gönen'in 2017-18 sezonunda kadrosunda bulunduğu Malaga'dan alacaklarına yönelik açtığı dava sonuçlandı ve FIFA, İspanyol ekibi Malaga'ya üç dönem transfer yasağı getirdi. Ayrıca Malaga, Cenk Gönen'e 779 bin Euro ve 80 bin Euro faiz ödemesi yapmaya mahkum edildi.

Cenk, 2 sezon kaldığı Malaga'da 1 resmi maça bile çıkmamıştı. Galatasaray'dan 200 bin euro karşılığında transfer edilen oyuncunun gidişinde Ahmet Bulut'un etkisi olduğu biliniyor. Bulut, Türk takımları ile İspanyol takımları arasındaki transferlerin çoğunda esas rol ya da yan rolde görev alıyor.

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