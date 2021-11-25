Futbol Transferde bomba iddia! Felipe Melo imzaya yakın

Transferde bomba iddia! Felipe Melo imzaya yakın

Futbol

Transferde bomba iddia! Felipe Melo imzaya yakın

Galatasaray ile de ismi anılan Palmeiras'ın orta saha oyuncusu Felipe Melo'nun Internacional ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

25 Kasım 2021, Perşembe 20:53 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı iddia edilen Felipe Melo konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilyalı orta saha oyuncusu, Internacional'in 2 yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.

Haberde; Felipe Melo'ya Brezilya'dan başka kulüplerin de ilgisinin olduğu belirtildi.

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Sao Paulo, Fluminense ve Flamengo'nun 38 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istediğini kaydedildi.

Türkiye'de uzun süre oynayan Felipe Melo, Galatasaray kariyerine 8 kupa sığdırdı. Brezilyalı futbolcu sarı-kırmızılı formayla; 3'er kez Süper Lig ve TFF Süper Kupa ile birlikte 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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