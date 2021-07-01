Futbol Transferde flaş gelişme! Belhanda, Süper Lig'e dönüyor

Transferde flaş gelişme! Belhanda, Süper Lig'e dönüyor

Futbol

Transferde flaş gelişme! Belhanda, Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray'la olaylı bir şekilde ayrılan ve henüz bir takımla sözleşme imzalamayan Younes Belhanda, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram'dan takibe aldı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 01:35 Son Güncelleme:
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Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un transfer etmek istediği Faslı yıldız, Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak'ı Instragram üzerinden takibe aldı.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Türk Telekom zemini nedeniyle yaptığı konuşma sonrasında Cengiz yönetiminin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Belhanda, Adana Demirspor'la Süper Lig'e dönebilir.

Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da transfer görüşmesini doğruladığı Belhanda, Sancak'ı sosyal medya üzerinden takibe aldı.

Belhanda transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde konuşan Sancak, "Belhanda ve Lille Kulübü’nün kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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