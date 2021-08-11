Transferler güzel ama hem limit hem kontenjan sorunu var

Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği transfer yapılıyor ancak bir yandan da bazı isimlerle yolların ayrılması gerekiyor. Victor Nelsson'la beraber kadrodaki yabancı sayısı 16 olurken maaş bütçesi ise 590 milyon liraya ulaştı. Sarı kırmızılıların limiti 480 milyon liraya çekmesi ve yabancı sayısını 14'e indirmesi gerekiyor.
Sabah'taki habere göre, bu doğrultuda Terim, bazı isimlerin biletini kesecek. Öncelikle Omar'a lisans çıkartılmayacağı kesin. Gözündeki rahatsızlık henüz tam iyileşmeyen Norveçli sağ bek, ilk yarıyı kesin olarak kaçıracak.
En kritik ayrılıklar ise şüphesiz Falcao ve Feghouli. Kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kulüp bulamazlarsa 1 yıl kalan sözleşmeleri en az zararla feshedilecek.
Mbaye Diagne de dün itibarıyla Fatih Terim'e ve takım arkadaşlarına ayrılacağını açıklamıştı. Premier Lig ve İtalya seçenekleri bulunan Diagne'nin geleceği yakın zamanda netleşecek.
Kongo Milli Takımı'nda dizinden sakatlanmadan önce Marcao ile beraber takımın en değerli oyuncusu olan Christian Luyindama için ise durum belirsiz. Galatasaray 8 milyon euro'ya aldığı Kongolu için o dönem 15 milyon euro satış bedeli belirlemişti. Ancak milli takımda diz bağları kopan ve büyük ihmal sonucu ağrı kesici verilerek o halde 10 bin kilometre uçak yolculuğu yaptırılan Luyindama, eski günlerini mumla arıyor.
Sakatlıktan sonra performansı dibe vuran Kongolu stoper için son olarak Antwerp 2 milyon euro önerdi. Galatasaray ise yatırım yaptığı oyuncuyu bu paraya vermek yerine kadroda tutacak.