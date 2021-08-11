Transferler güzel ama hem limit hem kontenjan sorunu var

Kongo Milli Takımı'nda dizinden sakatlanmadan önce Marcao ile beraber takımın en değerli oyuncusu olan Christian Luyindama için ise durum belirsiz. Galatasaray 8 milyon euro'ya aldığı Kongolu için o dönem 15 milyon euro satış bedeli belirlemişti. Ancak milli takımda diz bağları kopan ve büyük ihmal sonucu ağrı kesici verilerek o halde 10 bin kilometre uçak yolculuğu yaptırılan Luyindama, eski günlerini mumla arıyor.