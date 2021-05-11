Transkript belgesi e-Devlet'ten alınabilecek
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin transkript belgesini (not dökümü) Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet kapısı üzerinden alabileceğini duyurdu.
11 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Lisans ve lisansüstünde halihazırda öğrenci olan ve mezun olacak öğrenciler transkript belgelerini, YÖK’ün e-Devlet kapısı üzerindeki alanına giriş yaparak ‘Transkript Belgesi Sorgulama’ kısmından temin edebilecek. Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin transkript belgeleri de üniversitelerin ek çalışmaları sonucu e-Devlet sistemine yüklenecek.