Lisans ve lisansüstünde halihazırda öğrenci olan ve mezun olacak öğrenciler transkript belgelerini, YÖK’ün e-Devlet kapısı üzerindeki alanına giriş yaparak ‘Transkript Belgesi Sorgulama’ kısmından temin edebilecek. Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin transkript belgeleri de üniversitelerin ek çalışmaları sonucu e-Devlet sistemine yüklenecek.