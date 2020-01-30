Transseksüel bayrak emojisi bu yıl akıllı telefonlara geliyor

Onur Binay/posta.com.tr

Uzun zamandır LGBT savunucularının istediği telefonlara sonunda geliyor. Bu yıl akıllı telefonlara gelen yeni emoji, Transeksüel bireyleri temsil eden bayrak ve sembolünü içerecek.

Yüzden fazla yeni emoji , çeşitli platformlarda metin ve emoji için endüstri standardını belirleyen grup olan Unicode Konsorsiyumu tarafından 2020'de piyasaya sürülmek üzere onaylandı. Konsorsiyum, transgender bireyleri temsil eden, açık mavi, pembe ve beyaz çizgilerden oluşan bayrağı tamamladı.





Transseksüel bayrağı ve sembolünün yanı sıra, yeni emoji, halihazırda mevcut olan emoji için cinsiyet açısından nötr ve cinsiyet içeren bazı seçenekler içeriyor.

Bu emojilerin eklenmesi, LGBT topluluğuna , akıllı telefon kullanıcıları tarafından kısa mesajlarda, sosyal medya yayınlarında ve telefon kişilerinde kullanılan sanal emoji dilinde eşit temsil sağlamanın en son adımı.

Cinsiyetçi emojiler ilk olarak 2008'de iPhone'lara ve 2012'de Android'e geldiğinden beri, gurur bayrağı 2016'ya kadar serbest bırakılmadı. Hem Google hem de Apple, 2019'daki yazılım güncellemelerini, simgedeki her bireyin değiştirilebileceği çiftler ve aileler de dahil olmak üzere hemen hemen her insan emojisi için cinsiyetten bağımsız seçenekleri içerecek şekilde yayınladı.

Akıllı telefonlara gelen yeni emojilerin tam listesini Unicode Konsorsiyumu'nun web sitesinde bulabilirsiniz .



















