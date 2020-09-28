Oyunseverler, PlayStation 5’in çıkışını sabırsızlıkla bekliyor. Travis Scott ise Instagram üzerinden kucağında PS5 oyun kolu Dual Sense bulunan bir fotoğraf paylaştı.

“Güneş doğana kadar oynayacağım” açıklamasıyla paylaşılan fotoğrafta Scott’ın karşısında devasa bir ekran ve ses sistemi yer alıyor. PS5 oyun kolu DualSense ise rapçinin kucağında oturuyor.









Sony'nin açıklamasına göre, PlayStation 5; ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'de 12 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak. Konsol, 19 Kasım'da ise Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelerde satışa sunulacak.

PlayStation 5'in iki versiyonu bulunuyor. Ultra HD Blu-Ray disk sürücülü versiyon 499 dolar, optik sürücü yer almayan dijital versiyon ise 399 dolar tavsiye edilen satış fiyatlarıyla raflarda yer alacak.

ABD'de ön siparişler alınmaya başlandı. Sony'nin sitesindeki açıklamada, ön sipariş için ayrılan PlayStation 5 stokunun limitli olduğu, ilk kayıt yaptıranlardan başlanarak geri dönüş yapılacağı belirtildi. Türkiye'de çeşitli e-ticaret siteleri konsolla ilgili yüksek liste fiyatı belirlese de Türkiye'deki satış fiyatına ilişkin resmi ve net bir bilgi bulunmuyor.



